Псковские храмы вошли в список всемирного наследия ЮНЕСКО — видео

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Власти региона надеются, что теперь Псковская область станет особенно интересна иностранным туристам.

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Фото, видео : © РИА Новости / Георгий Зельма, Юрий Артамонов, М.Юрченко, Михаил Климентьев

Десять храмов Псковской архитектурной школы вошли в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщает РИА Новости. Среди них — собор Иоанна Предтечи Ивановского монастыря, Преображенский собор Спасо-Мирожского монастыря, собор Рождества Богородицы Снетогорского монастыря, церковь Михаила Архангела с колокольней и другие.

«Включение серийного объекта культурного наследия „Храмы Псковской архитектурной школы“ в Список всемирного наследия ЮНЕСКО — это важная веха в деятельности Института Наследия», — цитирует агентство представителя Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Лихачева.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в беседе с журналистами, в свою очередь, подчеркнул, что данное событие налагает большую ответственность, однако теперь регион наверняка станет интересен иностранным туристам.

Ранее 5-tv.ru сообщал об открытии часовни в память о погибших на Курской дуге в поселке Поныри. 

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