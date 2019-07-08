«Я тебя съем»: Сола Монова сразила фанатов сексуальным образом в воздушном платье

Популярный Instagram-блогер и поэт Юлия Соломонова опубликовала на своей странице в социальной сети серию соблазнительных фотографий. На снимках девушка позирует в воздушном ярко-розовом платье, которое акцентирует внимание на ее стройных ногах.

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Образ получился настолько эффектным и сексуальным, что произвел впечатление не только на поклонников поэтессы, но и на звезд шоу-бизнеса. Учитывая, что Сола Монова довольно редко проводит откровенные фотосессии, увидеть ее в таком роскошном наряде, подписчикам было довольно необычно. Однако, по мнению пользователей, эксперимент удался. Все как один отметили, что розовый наряд идеально подчеркнул достоинства фигуры девушки, которой, безусловно, есть, чем гордиться.

«О май гад! Пушка образ!»

«Юля! Я тебя съем! Как красиво».

«Шикарно», — написали фолловеры.