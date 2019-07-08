«Я тебя съем»: Сола Монова сразила фанатов сексуальным образом в воздушном платье

, 11:25 Фото 282

Блогер провела фотосессию в откровенном наряде и поделилась снимками на своей странице Instagram.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @sola_monova

Популярный Instagram-блогер и поэт Юлия Соломонова опубликовала на своей странице в социальной сети серию соблазнительных фотографий. На снимках девушка позирует в воздушном ярко-розовом платье, которое акцентирует внимание на ее стройных ногах.

Фото: Юзеры набросились на обнажившуюся Пынзарь

Образ получился настолько эффектным и сексуальным, что произвел впечатление не только на поклонников поэтессы, но и на звезд шоу-бизнеса. Учитывая, что Сола Монова довольно редко проводит откровенные фотосессии, увидеть ее в таком роскошном наряде, подписчикам было довольно необычно. Однако, по мнению пользователей, эксперимент удался. Все как один отметили, что розовый наряд идеально подчеркнул достоинства фигуры девушки, которой, безусловно, есть, чем гордиться.

«О май гад! Пушка образ!»

«Юля! Я тебя съем! Как красиво».

«Шикарно», — написали фолловеры.

Instagram @sola_monova
К оценке поклонников присоединились и знаменитости.

«Ты просто невероятная красотка. Восхищаюсь!» — отметила певица Валерия.

А актер Игорь Верник оставил под публикацией шуточное стихотворение.

«В невинной позе-

Во всей красе я,

Стою вся в розовом

Вблизи бассейна.

Или снимающий -

Умом тронется

Или стоящая -

В бассейне *******», — написал артист.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что обнаженная Эмили Ратаковски продемонстрировала прелести фигуры в бассейне.

Читайте также

+20° Днём +20°
Ночью +9°
63.58
0.18 71.66
0.12
Гороскоп на 8 июля: Раки, выбрасывайте хлам!

Последние новости

11:45
Андрей Малахов высказался о разводе Лолиты с мужем
11:33
Российских туристов из Грузии будут вывозить через соседние страны
11:25
«Я тебя съем»: Сола Монова сразила фанатов сексуальным образом в воздушном платье
11:10
Госслужащие задержаны в Москве за организацию незаконной миграции — видео
10:54
Немецкий министр рассказал о важности «Северного потока — 2»
10:40
«Шах и мат!»: Звезда «Уральских пельменей» развеяла стереотип о девушках

Сейчас читают

Почему у Жанны Фриске был повод винить в своей болезни сына
С кем встречается 18-летняя дочь Веры Брежневой — фото
Пышногрудая звезда оперы Анна Нетребко записала пикантное видео с пляжа

Новости Яндекс.Дзен

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге