ВЦИОМ: Россияне назвали идеальный возраст замужества

, 7:08 106

Социологи провели масштабное исследование на тему отношения граждан страны к браку. Девушкам можно выходить замуж в 24 года, считают опрошенные.

Фото : www.globallookpress.com

Социологи ВЦИОМ провели исследование, в котором выяснили, как россияне относятся к браку и разводу. В частности, респондентам был задан вопрос об идеальном возрасте для замужества.

Большинство граждан страны считают, что создать семью можно только официально зарегистрировав отношения. По мнению 77% жителей России в гражданском браке жить нельзя. Такую позицию в основном поддерживали пожилые люди. Молодежь от 18 до 24 лет чаще утверждала, что ходить в ЗАГС не обязательно.

По мнению россиян, девушки должны выходить замуж в среднем в 24 года. Мужчинам же можно погулять немного дольше — возраст их «брачной половозрелости» составил 27 лет.

Большинство опрошенных считают, что при разводе решение о расставании должны принимать обе стороны. 10% респондентов считают, что разводиться нельзя ни при каких обстоятельствах. Наиболее популярными причинами разрыва между супругами россияне назвали: бедность, отсутствие работы и возможности прокормить семью, измены, ревность, эгоизм и непонимание между мужем и женой.

На вопрос социологов о том, кому оставлять ребенка в случае развода, большинство респондентов (58%) заявили, что все зависит от конкретных людей и обстоятельств. Опрос ВЦИОМ проводил по телефону. В нем согласились участвовать 16 тысяч совершеннолетних граждан России.

Ранее стало известно, на какую зарплату рассчитывает российская молодежь.

Читайте также

+15° Днём +18°
Ночью +12°
63.87
0.29 71.71
0.05
Гороскоп на 9 июля: Скорпионы, жмите Ctrl + Alt + Delete!

Последние новости

7:49
«Побили, от страха поседела»: Звезда «Не родись красивой» показала синяк
7:42
Радикалы требуют отобрать лицензию у телеканала NewsOne
7:36
«Шереметьево» не хватает 400 грузчиков для стабилизации ситуации с багажом
7:29
Лайма Вайкуле объяснила, почему у нее нет детей
7:22
Разоблачение века! Марсоход NASA находится на Земле
7:15
«Слепцы озлобленные»: Алена Кравец в красных чулках пообщалась с хейтерами

Сейчас читают

Брежнева о платье-халате Ходченковой: «Красивая неприятно»
«Как я разжирел!»: Борис Корчевников рассказал, почему сильно поправился
Жена Дмитрия Диброва сразила фанатов снимком в купальнике с глубоким декольте

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге