ВЦИОМ: Россияне назвали идеальный возраст замужества

Социологи ВЦИОМ провели исследование, в котором выяснили, как россияне относятся к браку и разводу. В частности, респондентам был задан вопрос об идеальном возрасте для замужества.

Большинство граждан страны считают, что создать семью можно только официально зарегистрировав отношения. По мнению 77% жителей России в гражданском браке жить нельзя. Такую позицию в основном поддерживали пожилые люди. Молодежь от 18 до 24 лет чаще утверждала, что ходить в ЗАГС не обязательно.

По мнению россиян, девушки должны выходить замуж в среднем в 24 года. Мужчинам же можно погулять немного дольше — возраст их «брачной половозрелости» составил 27 лет.

Большинство опрошенных считают, что при разводе решение о расставании должны принимать обе стороны. 10% респондентов считают, что разводиться нельзя ни при каких обстоятельствах. Наиболее популярными причинами разрыва между супругами россияне назвали: бедность, отсутствие работы и возможности прокормить семью, измены, ревность, эгоизм и непонимание между мужем и женой.

На вопрос социологов о том, кому оставлять ребенка в случае развода, большинство респондентов (58%) заявили, что все зависит от конкретных людей и обстоятельств. Опрос ВЦИОМ проводил по телефону. В нем согласились участвовать 16 тысяч совершеннолетних граждан России.

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