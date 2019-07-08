В Москве должник не пустил судебных приставов в квартиру и угрожает взорвать гранату, если они попытаются войти. Как стало известно 5-tv.ru, сотрудники ФССП прибыли исполнять свои служебные обязанности в один из домов по улице Октябрьская СВАО столицы. В ответ на просьбу открыть дверь злостный неплательщик пообещал взорвать гранату.

В настоящее время на месте работают оперативные службы города. Проведена эвакуация жильцов дома. Они находятся в соседней школе.

Ранее 5-tv.ru сообщал о ссоре предпринимателя со своим должником в Краснодарском крае, в результате которой один из участников перепалки бросил гранату.