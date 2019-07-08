Российских туристов из Грузии будут вывозить через соседние страны

, 11:33 Эфирная новость 74

С 8 июля Россия прекращает авиасообщение с Грузией. В настоящее время там находится около четырех с половиной тысяч наших соотечественников.

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Фото, видео : ТАСС/Гердо Владимир, Пятый канал

Тема:
Вооруженные протесты в Тбилиси 35

Россия с этого дня временно приостанавливает авиасообщение с Грузией. Этой ночью из Тбилиси в Москву прибыл последний борт. Сейчас в республике остаются около четырех с половиной тысяч наших соотечественников. Минтранс намерен выделить дополнительные средства, чтобы в течение недели вернуть их на родину. Вывозить российских туристов планируют через соседние с Грузией страны.

Из-за явно спровоцированных беспорядков 20 июня и антироссийских настроений весь туристический сезон в республике сейчас на грани срыва. Россияне уже аннулировали 80% броней на местные курорты. Национальная валюта — лари — падает. Дошло до того, что президент Грузии лично приглашает туристов из других стран, стоя на фоне пустых пляжей Аджарии. Грузинские пограничники собираются поить гостей красным вином прямо в аэропортах. Для этой цели закупили уже 300 тысяч бутылок.

В России же заявляют, что не собираются окончательно рвать многолетние связи с Грузией. И готовы восстановить авиасообщение после нормализации ситуации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МИД РФ призвал США сменить «менторский тон» в вопросе запрета полетов в Грузию.

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