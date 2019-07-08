Тобольская полиция привлекает новых сотрудников супергеройским роликом

, 19:05 Видео 40

Креативное видео появилось на днях на странице УМВД России по Тюменской области и Тобольску в соцсетях.

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Фото, видео : www.globallookpress.com, ВКонтакте @umvd_tyumen

Тобольская полиция креативно подошла к приглашению на работу молодых кадров и для привлечения в свои ряды новых сотрудников сняла супергеройский видеоролик.

«Когда город захватила тьма и существование мира стало под угрозой, когда на улицах правят злые силы и нечисть, когда беззаконие и хаос выходят наружу, простой народ ищет защиту. На помощь вновь приходят они. Те, кто не даст твориться безумию и произволу. Они — народные герои: патрульный, участковый, следователь, оперативник, инспектор на страже порядка. Стань одним из них, вступай в ряды МВД», — говорит грозный голос за кадром.

Как сообщает РИА Новости, автором идеи выступила сотрудница пресс-службы полиции Тобольска Екатерина Копошаева. Снимал ролик по просьбе начальника штаба местный житель, специализирующийся на короткометражных фильмах и видеоклипах. В роли доблестных полицейских выступили сами доблестные полицейские. По словам Копошаевой, видео должно привлечь в ряды МВД молодых людей от 20 до 35 лет. Сейчас некомплект кадров в органах внутренних дел региона составляет 7%.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как иркутские судебные приставы напомнили должникам о их обязательствах, записав свой видеоклип на песню украинской группы Kazka «Плакала».

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