«Жена беременна?»: поклонники Бондаренко гадают о причине его счастья

Станислав Бондаренко заинтриговал поклонников новым снимком. Несмотря на то, что на фото присутствует только сам актер, подписчиков кадр заставил заговорить о третьей беременности его супруги.

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На своей странице в Instagram Бондаренко опубликовал фотографию, на которой он лучезарно улыбается, и предложил фолловерам угадать, отчего же он так счастлив. Почти все предположения пользователей так или иначе были связаны с личной жизнью Станислава. Юзеры даже предположили, что артист ожидает очередного пополнения в семье.

«Жена, наверное, опять беременна!»

«Жена беременна в третий раз?»

«Жена снова в положении», — пытаются угадать фанаты.

Instagram @st_bond

Многие поклонники также предположили, что хорошее настроение Бондаренко связано с тем, что ему предстоит скорая встреча с супругой и двумя дочками.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Бондаренко умилил поклонников забавным видео с дочерью.