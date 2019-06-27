«Сама выбрала хлебушек»: Бондаренко выложил забавное видео с дочкой

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Актер отправился за покупками вместе с маленькой Алексией и снимал все происходящее на телефон.

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Фото, видео : Instagram @st_bond

Актер Станислав Бондаренко выложил милое видео со своей дочерью Алексией. На кадрах, которые артист выложил в сторис, моменты совместной закупки продуктов в супермаркете. На них видно, как девочка самостоятельно везет по магазину продуктовую тележку, а затем выбирает хлеб.

«Хорошо, скажу маме, что ты это сама выбирала», — сказал Бондаренко Алексии после того, как она положила хлеб в тележку.

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В ноябре малышке исполнится два года. Алексия — дочь актера от брака с арт-директором одного из московских ночных клубов Аурикой Алехиной.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как супругу Станислава Бондаренко обвинили в невнимании к детям.

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