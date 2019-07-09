«Ее так никто и не заменил!»: Сергей Лазарев о покойной Жанне Фриске

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Звезде группы «Блестящие» 8 июля могло бы исполниться 45 лет.

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Фото, видео : Instagram @lazarevsergey

8 июля 2019 года известной российской певице Жанне Фриске могло исполниться 45 лет. Звезда боролась с раком два года, но болезнь оказалась сильнее: артистка умерла в 2014 году. Ее коллега, участник международного конкурса «Евровидение-2019» Сергей Лазарев разместил в сторис Instagram неизвестное ранее фото знаменитой певицы.

Instagram @lazarevsergey

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На лаконичном черно-белом снимке актриса вдумчиво смотрит в фотокамеру, ее рот приоткрыт, а волосы элегантно уложены.

«Сегодня день рождения у Жанны Фриске, у моей подруги, которой не стало несколько лет назад. Тем ни менее, я, как и многие мои коллеги, как большое количество ее поклонников, до сих пор любим Жанну, помним. И я сегодня целый день слушаю песни Жанны Фриске и вспоминаю ее таким образом. Я думаю, что Жанна жива до тех пор, пока мы ее помним, пока мы слушаем ее песни, поэтому я предлагаю вам сегодня в очередной раз вспомнить об этой замечательной певице, артистке, которую так никто и не заменил! Подобной не появилось! И это хорошо! Жанна, мы тебя любим и помним», — сказал певец на камеру, когда ехал в машине.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как вспоминают родные и друзья Жанну Фриске, которой исполнилось бы 45.

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