«Пожизненно»: Группа «Ласковый май» больше никогда не выступит в Грузии

Участники и руководство группы «Ласковый май» приняли решение более никогда не приезжать с гастролями в Грузию из-за выходки журналиста телеканала «Рустави 2». Об этом написал в Instagram музыкальный продюсер коллектива Андрей Разин.
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Разин также призвал всех российских артистов последовать примеру «Ласкового мая» «
В воскресенье, 7 июля, в эфире телеканала «Рустави 2» ведущий Георгий Габуния авторской передачи грубо выразился в адрес Владимира Путина и его покойных родителей. В Кремле этот поступок назвали «позором для грузин».