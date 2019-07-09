«Пожизненно»: Группа «Ласковый май» больше никогда не выступит в Грузии

Участники и руководство группы «Ласковый май» приняли решение более никогда не приезжать с гастролями в Грузию из-за выходки журналиста телеканала «Рустави 2». Об этом написал в Instagram музыкальный продюсер коллектива Андрей Разин.

Instagram @razin_andrei_lm

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« После слов этого подонка Габунии группа „Ласковый май“ пожизненно закрывает гастрольную деятельность в Грузии. Подонок и нелюдь. Я потерял родителей в возрасте одного годика и, даже не зная их, благодарен им за все, что в моей жизни случилось. Эта мерзота замахнулся на родителей нашего президента. Гореть этому мерзавцу в аду », — написал он.

Разин также призвал всех российских артистов последовать примеру «Ласкового мая» « и никогда не приезжать в Грузию, пока такие ублюдки по земле ходят ».

В воскресенье, 7 июля, в эфире телеканала «Рустави 2» ведущий Георгий Габуния авторской передачи грубо выразился в адрес Владимира Путина и его покойных родителей. В Кремле этот поступок назвали «позором для грузин».