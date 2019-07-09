Что испокон веков нельзя делать женщинам в день Тихвинской иконы Божией Матери

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Православные 9 июля молятся в память о почитаемой на Руси святыне.

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Фото, видео : © РИА Новости, ТАСС / Василий Смирнов, www.globallookpress.com

Праздник Тихвинской иконы Божией Матери отмечают все православные в среду, 9 июля. Согласно преданию, эту икону написал апостол и евангелист Лука. В V веке она была доставлена в Константинополь, а в 1383 году появилась в новгородских пределах — на берегу реки Тихвинки.

В народе говорили, что в день Тихвинской иконы пора идти по ягоды. Девушек, что отправлялись в лес, называли Тихвинскими ягодницами.

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Собирать ягоды не возбраняется, но есть категорически не стоит. В народе верили, что если женщина в этот день съест ягоду, то ее дети будут умирать в младенчестве.

Беременным же разрешалось собирать листья земляники и носить с собой — это, согласно приметам, нужно было для легких родов.

Накануне в России отмечали День семьи, любви и верности.

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