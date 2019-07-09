Андрей Малахов попросил Владимира Зеленского защитить журналистов NewsOne

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Телеведущий призвал президента Украины сделать все возможное, чтобы представители СМИ не пострадали.

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Фото, видео : www.globallookpress.com, Instagram @malakhov007

Российский телеведущий Андрей Малахов обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой защитить журналистов телеканала NewsOne Василию Голованову и Елене Кирик и их семьи, которым начали поступать угрозы после объявления о планах провести телемост Киев — Москва. Шоумен опубликовал видеозапись обращения в Instagram.

«Я и представить себе не мог, что идея исторического гуманитарного телемоста между Киевом и Москвой закончится угрозами в адрес моих коллег Василия и Елены, а также членов их семей. Я хочу обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому как к гаранту конституции. Вы должны сделать все возможное, чтобы „слуги народа“ — журналисты, четвертая власть, — а также члены их семей не пострадали», — сказал шоумен.

Вечером в понедельник, 8 июля, в Киеве сотни человек вышли на митинг после того, как телеканал NewsOne выразил желание провести телемост с Россией. Люди размахивали файерами, требуя отобрать у канала лицензию. 5-tv.ru публиковал видео шествия радикалов.

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