Радикалы требуют отобрать лицензию у телеканала NewsOne

, 7:42 Эфирная новость 12

Сотни человек вышли на митинг после того, как телеканал выразил желание провести телемост с Россией.

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Фото, видео : ТАСС / Петр Сивков, Пятый канал

Стихийный митинг этим вечером прошел и в Киеве, возле офиса телеканала NewsOne. Улицы в дыму. Люди размахивали файерами, требовали отобрать у канала лицензию. Это вдобавок к тому, что на сотрудников уже посыпались обвинения в госизмене, им грозят допросами в СБУ и конфискацией имущества.

А все — из-за желания провести телемост с Россией. Журналисты лишь хотели дать слово не политикам, а людям. Семьям, которые оказались разлучены, не общались после госпереворота на Украине. Однако националисты восприняли саму идею мирного диалога в штыки, радикалы выдвинули ультиматум президенту Зеленскому.

«Господин президент, у вас есть сутки, чтобы не допустить телевизионной оккупации. Но если вы не справитесь или не захотите справляться, мы возьмем это на себя», — сказал депутат Верховной рады Андрей Билецкий

В итоге из-за давления и угроз, канал отменил телемост. Сам президент Зеленский, поддавшись на шантаж националистов, раскритиковал идею диалога между Москвой и Киевом в эфире. Однако тут же предложил провести прямые переговоры с Владимиром Путиным в Минске — при участии глав США, Великобритании, Франции и Германии.

В Кремле заявили, что рассмотрят это предложение. Однако пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков напомнил, что ни Вашингтон, ни Лондон не являются участниками нормандского процесса и посредниками в минских договоренностях, которые важно соблюдать.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как проходили столкновения полиции с радикалами у здания телеканала NewsOne.

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