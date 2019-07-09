В Петербурге обнаружили завод по производству контрафактного элитного алкоголя

, 11:06 Эфирная новость 100

Конфисковано 168 тонн готовой продукции и 15 тонн спирта. Ведется поиск владельца незаконного бизнеса.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : www.globallookpress.com, Пятый канал

В Петербурге полицейские пресекли деятельность подпольного цеха по производству контрафактного алкоголя. Настоящий завод обнаружили в пригороде Северной столицы. Конвейер и склад готовой продукции находились в ангаре.

«Обнаружена крупнейшая партия подготовленного к сбыту фальсифицированного алкоголя. Бутылки были оклеены поддельными специальными федеральными марками», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Конфисковано 168 тонн готовой продукции и 15 тонн спирта. Подделывали в основном элитный алкоголь. Реализовывали товар не только в магазинах Петербурга, но и отправляли в другие регионы страны. Вся продукция сейчас изъята. Возбуждено уголовное дело. Ведется поиск владельцев незаконного бизнеса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что алкоэнергетики могут вернуться на полки российских магазинов.

Читайте также

+17° Днём +19°
Ночью +13°
63.87
0.29 71.71
0.05
Гороскоп на 9 июля: Скорпионы, жмите Ctrl + Alt + Delete!

Последние новости

12:15
«И нежность, и страсть»: певица Тина Кароль разволновала поклонников новым фото
11:58
Forbes составил рейтинг самых богатых депутатов и госслужащих в России
11:46
«Загрузка завершена»: Жена Оскара Кучеры готовится к родам — фото
11:39
Instagram вводит новые функции для защиты пользователей от оскорблений
11:28
Последствия смерча в Кировской области — видео
11:16
«Гудков в юбке»: Варнава устроила «горячие» пляски на палубе судна

Сейчас читают

«Самое красивое семейство России»: Боярская выложила трогательное фото с мужем
«Побили, от страха поседела»: Звезда «Не родись красивой» показала синяк
Фото: «Русская Кардашьян» продемонстрировала пышные формы в мини-шортах

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге