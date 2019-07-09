В Петербурге обнаружили завод по производству контрафактного элитного алкоголя

В Петербурге полицейские пресекли деятельность подпольного цеха по производству контрафактного алкоголя. Настоящий завод обнаружили в пригороде Северной столицы. Конвейер и склад готовой продукции находились в ангаре.

«Обнаружена крупнейшая партия подготовленного к сбыту фальсифицированного алкоголя. Бутылки были оклеены поддельными специальными федеральными марками», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Конфисковано 168 тонн готовой продукции и 15 тонн спирта. Подделывали в основном элитный алкоголь. Реализовывали товар не только в магазинах Петербурга, но и отправляли в другие регионы страны. Вся продукция сейчас изъята. Возбуждено уголовное дело. Ведется поиск владельцев незаконного бизнеса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что алкоэнергетики могут вернуться на полки российских магазинов.