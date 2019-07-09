Instagram вводит новые функции для защиты пользователей от оскорблений

Социальная сеть Instagram начинает вводить новые функции для защиты пользователей от оскорблений, сообщает пресс-служба компании.

Сейчас в соцсети происходит процесс внедрения функции на основе искусственного интеллекта. Она позволит предупреждать юзера о том, что его комментарий может быть воспринят неоднозначно. Согласно тестированию, нововведение побуждает пользователей отменять публикацию и делиться чем-то «менее обидным».

Также вскоре в Instagram протестируют функцию, при помощи которой можно будет ограничить возможность других юзеров комментировать посты. Это нововведение полезно для тех, кто не хочет блокировать или жаловаться на определенных подписчиков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что из Instagram Дмитрия Певцова «бегут» пользователи.