Forbes составил рейтинг самых богатых депутатов и госслужащих в России

Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых богатых российских депутатов и чиновников, пишет Iz.ru.

При формировании списка ранжирующим критерием послужил совокупный семейный доход госслужащего, задекларированный в 2018 году, в том числе супругами и детьми.

ТОП-100 возглавил депутат Законодательного собрания Владимирской области и основатель группы компаний «Владимирский стандарт» Павел Антов. В прошлом году его доход составит 9,97 миллиарда рублей.

Вторую строчку рейтинга занимает вице-председатель Заксобрания Челябинской области и совладелец компании «Южуралзолото» Константин Струков, который задекларировал почти 4,5 миллиарда рублей.

Тройку богатейших парламентариев замыкает депутат Белгородской областной думы и владелец кондитерской фабрики «Славянка» Сергей Гусев. Его семья в прошлом году заработала 2,84 миллиарда рублей. В пятерке также оказались сенатор Совета Федерации и совладелец камчатских рыбопромышленных предприятий «Океанрыбфлот» Валерий Пономарев (2,37 миллиарда рублей) и депутат Госдумы основатель ABI Group Григорий Аникеев (2,36 миллиарда рублей).

Из богатейших российских чиновников можно выделить губернатора Брянской области Александра Богомаза (1,231 миллиарда рублей), который занял десятое место в рейтинге Forbes, и гендиректора госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова (529,7 миллиона рублей). На сотой строчке рейтинга расположился депутат Госдумы Глеб Хор, в декларации которого указан доход 153,3 миллиона рублей.

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