Фото: Четыре человека погибли в жуткой аварии в Тюменской области

Четыре человека стали жертвами аварии в Тюменской области. В распоряжении 5-tv.ru оказались эксклюзивные кадры с места инцидента.

ДТП произошло на трассе в Тобольском районе, где иномарка с пятью пассажирами и водителем врезалась в грузовой «ГАЗ» с буровой установкой. В результате бокового удара в легковом автомобиле погибли четыре человека, еще двоих госпитализировали с тяжелыми травмами — один из них впал в кому, у другого подозрение на перелом позвоночника. Водитель грузовика не пострадал.

По предварительным данным, водитель иномарки не справился с управлением, что и привело к столкновению.

Пятый канал

Ранее 5-tv.ru публиковал видео из Абхазии, где в крупной аварии едва не погибли российские туристы.