«Одним армейцем больше»: Оскара Кучеру поздравляют с пополнением в семье

Известный российский актер театра и кино Оскар Кучера в пятый раз стал отцом. Его супруга Юлия во вторник, 9 июня, родила сына. Радостной новостью кинозвезда поделился на своей странице в Instagram.

Роды жены артиста проходили в одной из клиник Майами. Она была доставлена туда заранее и ожидала появления малыша на свет. Новорожденный стал четвертым ребенком Юлии. Вместе с Оскаром она воспитывает двоих сыновей и дочь. У знаменитого актера есть также еще один ребенок от брака с победительницей конкурса красоты Майей Марковой.

С пополнением в семье Кучеру поздравили многие коллеги из мира шоу-бизнеса. Теплые пожелания под публикацией многодетного отца оставили певец Денис Клявер, юморист Гарик Харламов, певица Саша Савельева, балерина Анастасия Волочкова, телеведущая Лера Кудрявцева. Не остались в стороне и поклонники.

«Поздравления! Еще одним армейцем больше».

«Ура! Еще один Кучера!»

«Поздравляем с рождением сынишки!» — написали фолловеры.

Instagram @oskarkuchera

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Оскар Кучера опубликовал фото из больницы, где готовилась к родам его супруга.