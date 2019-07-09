В Екатеринбурге открылся глобальный саммит GMIS 2019

Екатеринбург в эти дни стал мировым центром обсуждения экономики и промышленности. Сегодня там открылся глобальный саммит GMIS 2019. Свое участие в нем подтвердили более сорока стран.

Самые многочисленные делегации из Китая, Австрии, Германии, США, Великобритании, Индии и Венесуэлы. Это крупные бизнесмены, главы корпораций, а также молодые студенты и предприниматели, которые представят свои стартапы международному жюри. Победитель получит миллиард рублей.

Одна из главных обсуждаемых тем — природо-подобные технологии и их внедрение в производственные и экономические процессы.

«Вопрос не в том через пять лет или через 50 закончатся ресурсы, ясно, что они конечны. И если двигаться дальше, то мы придем к безресурсному существованию. Очевидно. Сохранив колесо, огонь, еще какие-то вещи. Более того, мы придем к этому через кровавую бойню за ресурсы, которая на самом деле уже идет», — заявил президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

Всего на площадке саммита запланировано около 40 деловых мероприятий различного формата. Участие в нем уже сегодня примет и Владимир Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент «Курчатовского института» обозначил новую стратегию развития науки.