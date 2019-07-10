«Люди, любите друг друга»: Вера Брежнева растрогала фанатов семейным видео

В День семьи, любви и верности, 8 июля, известная поп-исполнительница Вера Брежнева опубликовала на своей странице в Instagram трогательное видео. На кадрах певица вместе со своим супругом Константином Меладзе, детьми и другими членами семьи позирует на фоне итальянских пейзажей. Съемка была проведена в тот момент, когда все ее участники готовились фотографироваться, и потому получилась довольно необычной и в то же время естественной.

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Вероятно, ролик был записан во время путешествия артистки в Италию. Не так давно вместе с родственниками она посетила любимые места, где почти четыре года назад сыграла свадьбу с продюсером. Вся семья жила в роскошном особняке, который также можно заметить на опубликованных кадрах.

«Люди, любите друг друга», — написала Брежнева под постом.

Публикация Брежневой вызвала умиление у ее поклонников. Они поздравили звездную семью с праздником и пожелали чаще проводить время вместе.

«Вера, цените каждый момент, проведенный с родными. Любите и берегите друг друга».

«Семья — это чудо и райская сказка. Надежность, опора, стремление, успех и детский прекрасный радостный смех!»

«Невероятное семейство! С праздником!»

«Верочка, с праздником! Обожаю и люблю эти слова! Счастья огромного и защиты неба для твоей семьи и всех семей на нашей планете!» — искренне пожелали подписчики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Елизавета Боярская трогательно поздравила супруга с Днем семьи, любви и верности.