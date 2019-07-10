«Люди, любите друг друга»: Вера Брежнева растрогала фанатов семейным видео

, 6:27 Видео 21

В День семьи, любви и верности певица опубликовала в Instagram милый ролик с участием супруга Константина Меладзе и других членов семьи.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @ververa

В День семьи, любви и верности, 8 июля, известная поп-исполнительница Вера Брежнева опубликовала на своей странице в Instagram трогательное видео. На кадрах певица вместе со своим супругом Константином Меладзе, детьми и другими членами семьи позирует на фоне итальянских пейзажей. Съемка была проведена в тот момент, когда все ее участники готовились фотографироваться, и потому получилась довольно необычной и в то же время естественной.

Звезда «Дома-2» Колисниченко родила ребенка

Вероятно, ролик был записан во время путешествия артистки в Италию. Не так давно вместе с родственниками она посетила любимые места, где почти четыре года назад сыграла свадьбу с продюсером. Вся семья жила в роскошном особняке, который также можно заметить на опубликованных кадрах.

«Люди, любите друг друга», — написала Брежнева под постом.

Публикация Брежневой вызвала умиление у ее поклонников. Они поздравили звездную семью с праздником и пожелали чаще проводить время вместе.

«Вера, цените каждый момент, проведенный с родными. Любите и берегите друг друга».

«Семья — это чудо и райская сказка. Надежность, опора, стремление, успех и детский прекрасный радостный смех!»

«Невероятное семейство! С праздником!»

«Верочка, с праздником! Обожаю и люблю эти слова! Счастья огромного и защиты неба для твоей семьи и всех семей на нашей планете!» — искренне пожелали подписчики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Елизавета Боярская трогательно поздравила супруга с Днем семьи, любви и верности.

Читайте также

+12° Днём +19°
Ночью +10°
63.77
-0.10 71.46
-0.25
Гороскоп на 10 июля: Близнецы, прыгайте в огонь самопознания!

Последние новости

6:27
«Люди, любите друг друга»: Вера Брежнева растрогала фанатов семейным видео
6:13
Суд арестовал более 120 миллионов евро на счетах экс-министра Абызова
5:58
Фото: Парижане обсуждают появление полураздетой Анджелины Джоли на балконе
5:27
Исследования показали опасность витамина D и кальция для здоровья
4:59
Видео: Петербуржцы смогут посетить старейшие маяки Ленобласти
4:26
«Не знаю, сколько мне осталось»: Певица Марина Хлебникова призналась, что больна

Сейчас читают

Гороскоп на 10 июля: Близнецы, прыгайте в огонь самопознания!
«Не знаю, сколько мне осталось»: Певица Марина Хлебникова призналась, что больна
10 июля — Сампсоньев день. Что можно и что нельзя делать в этот праздник

Новости Яндекс.Дзен

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге