11 июля — День шоколада. Рассказываем об этом и других праздниках

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Сколько людей будет на планете к 2050 году, какой продукт назвали «пищей богов» и что значит художник по свету?

Фото : Sina Schuldt / www.globallookpress.com

Всемирный день народонаселения

11 июля 1987-го ООН сообщила о том, что население земли — пять миллиардов человек. Позднее Генеральная Ассамблея учредила в честь этого праздник: Всемирный день народонаселения (World Population Day).

Однако то, что когда было безусловным праздником, сегодня чаще рассматривается как источник проблем. Некоторые регионы по-прежнему слабо развиты, серьезно страдает экология планеты. Каждый год организуются круглые столы, а в отдельных городах проводят спортивные и творческие конкурсы, чтобы привлечь внимание жителей к проблеме народонаселения.

В 2007-м население мира составило примерно семь миллиардов человек. ООН заявила, что к 2050 году на планете будет почти десять миллиардов людей.

День шоколада

Сладкий день придумали французы в 1995 году. Сегодня в странах всего мира устраиваются фестивали в честь праздника шоколада. Нередко люди посещают кондитерские заводы и фабрики. Можно не только посмотреть, из чего делают шоколад, но и отведать пару плиток десерта. Велик шанс побыть в роли шоколатье.

Именно шоколад ацтеки прозвали пищей богов, а испанцы, доставив лакомство в Европу, использовали его для улучшения выносливости. Раньше шоколад могли себе позволить лишь обеспеченные люди, а сегодня сладость доступна для всех.

День светооператора

Сегодня праздник профессии, благодаря которой всевозможные мероприятия в нашей памяти остаются такими яркими. День художника по свету — пока неофициальный, но с приростом световых дизайнеров все больше людей узнает об этом празднике. Мастера света вовлечены почти во все праздничные шоу, спектакли и мюзиклы.

Какие еще сегодня праздники отмечают в мире

  • День черничного маффина — США.
  • День народной революции — Монголия.
  • День моря — Китай.
  • День бандонеона (музыкальный инструмент) — Аргентина.
  • Битва золотых шпор — Бельгия.

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