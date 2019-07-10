Видео: Два человека пострадали в испанской Памплоне во время забега с быками

, 7:22 Эфирная новость 40

Тяжелые травмы получили иностранцы: британец и американец.

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Фото, видео : Globallookpress.com, Пятый канал

В испанском городе Памплона два человека пострадали во время традиционного забега с быками. Оба с тяжелыми травмами доставлены в больницу. Но, несмотря на очевидную опасность, желающих испытать судьбу становится все больше.

Его уже посетили сотни тысяч человек, а впереди еще несколько дней фестиваля. Каждое утро толпа людей убегает по перекрытой узкой улочке от двенадцати разъяренных быков. Обычай этот насчитывает более восьми столетий.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Испании стадо быков пробежало по упавшему мужчине.

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