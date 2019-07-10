Фото: Супермодель Адриану Лиму застукали с турецким «миллионером-коротышкой»

, 7:08 Фото 551

Бразильскую супермодель папарацци засняли с новым бойфрендом на греческом острове Миконос.

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Фото, видео : Global Look Press, instagram @ adrianalimathequeen

У бразильской супермодели Адрианы Лимы, похоже новый бойфренд. Папарацци застукали ее с турецким миллионером Эмиром Уяром. Пара отдыхала на греческом острове Миконос. На снимках, которые опубликовали в Instagram фанаты Лимы, влюбленные прогуливаются по побережью Эгейского моря. При этом на одном из фото мужчина положил руку на нижнюю часть спины Адрианы.

Фото: Супермодель Адриану Лиму застукали с турецким «миллионером-коротышкой»

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instagram @ adrianalimathequeen

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instagram @ adrianalimathequeen

Общественность тут же отметила, что Уяр существенно ниже супермодели, чей рост составляет 178 сантиметров, при том что на девушке надеты пляжные шлепанцы без каблуков. Кроме того, одну из красивейших женщин планеты заподозрили в особом пристрастии к турецким мужчинам — ведь еще совсем недавно она встречалась с писателем из Турции Метином Хара.

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По данным Daily Mail, семья Эмира владеет сетью роскошных отелей, а также входит в правление крупной турецкой компании Permak Group. Их вечеринки пользуется большим успехом у звезд шоу-бизнеса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что турецкий ухажер избил экс-звезду «Дома-2» Марго Овсянникову.

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