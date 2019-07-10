Наташа Королева ответила на обвинения хейтеров в алкоголизме новым видео. На кадрах певица демонстрирует свои аппетитные формы и обещает подписчикам некий сюрприз. Поклонники пришли в восторг от потрясающей фигуры звезды.
«Сама не ожидала, что и на это я способна!» — уверяет артистка.
Перед съемкой над образом Наташи Королевой поработал профессиональный стилист. Певице сделали укладку и нанесли яркий макияж. На видео артистка одета в пышное желтое платье, демонстрирующее главное достоинство фигуры Королевой — ее грудь. Фанаты начали осыпать звезду комплиментами.
«Боже, какая яркая грудь!..»
«Декольте, ммм»;
«Какая секси! Такая, ягодка», — восхищаются поклонники певицы.
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Однако подписчики все-таки нашли к чему придраться в, казалось бы, идеальном образе артистки.
«Наташа, что с вами?! Глаза узкими стали! Надеюсь, просто не выспались»;
«А что с глазами?»
«Что у Наташи с глазами? Линзы?» — задаются вопросами фолловеры.
Скорее всего, взгляд у певицы немного прищуренный из-за огромных накладных ресниц. За несколько дней до этого, фанаты удивились, насколько плохо выглядит Наташа Королева. Дошло даже до обвинений певицы в алкоголизме. Подписчиков тогда возмутило, что медийная персона появилась на кадрах без макияжа, в растянутой толстовке с капюшоном и растолстевшей.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Наташа Королева показала трогательное видео прогулки с сыном.