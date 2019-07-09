«Поцелуй маму!»: Королева показала трогательное видео прогулки с сыном

Певица Наташа Королева давно счастлива в семейной жизни с Сергеем Глушко. Пара совместно воспитывает сына Архипа. На своей странице в Instagram Королева нередко делится семейной хроникой с повзрослевшим сыном. Вот и на этот раз артистка показала, как вместе с 17-летним наследником прогуливается по Москве.

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Видео появились в «сторис» в профиле певицы. Вместе с Архипом Королева прогулялась по столичным улицам. В ролике Наташа рассказывает сыну о том, какой праздник отмечается 8 июля, и просит «поцеловать маму» в честь Дня семьи любви и верности. Архип не отказывает в просьбе и нежно целует артистку в лоб, щеки и шею. Также Королева с сыном рассказывают о том, что во время прогулки «съели жирный и вкусный бургер».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что фанаты осудили Наташу Королеву за фото без макияжа и в растянутой толстовке.