Видео: Фанаты осудили Наташу Королеву без макияжа и в растянутой толстовке

Наталья Королева опубликовала видео с празднования дня Ивана Купалы. Певица на кадрах без макияжа и выглядит растолстевшей, уверены подписчики. Одета знаменитость в растянутую толстовку с капюшоном. Поклонники отметили, что она все больше становится похожа на свою 73-летнюю мать — народную артистку Украины — Людмилу Порывай.
Поклонники отметили явное сходство артистки с мамой.
«Все больше на маму похожа»;
«Копия мама!» — пишут фанаты.
«Я знаю, что такое собирать бутылки»: Плющенко рассказал, как шел к успеху
Однако подписчики заметили, что выглядит Королева не очень свежо. Некоторые даже намекнули на проблемы звезды с алкоголем.
«Пить надо меньше, а выпил — не рисуйся!»
«Похоже, спивается не только Волочкова. Скоро Королева разведется»;
«Как бабка с базара!»
«О, господи, что с тобой?!»
«Ты просто капец!» — злословят хейтеры.
Обвинение в алкоголизме не стало единственным. Певицу также уличили в отсутствии голоса.
«На Ивана Купала Наташа голос потеряла!»
«Как мы привыкли к фонограммам. Живой голос ваш слышится, как обычной деревенской женщины», — отмечают подписчики.
Интересно, что всего за несколько дней до этого, фанатов привел в восторг образ, который Наташа Королева выбрала для прогулки по Амстердаму. 46-летняя певица оделась в лосины, простую черную толстовку и ярко-желтый шарф. Тогда поклонники восхищались прекрасной формой артистки и по-доброму называли ее тинейджером.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Наташа Королева выложила видео, где сетует на то, что немного располнела.