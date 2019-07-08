Видео: Фанаты осудили Наташу Королеву без макияжа и в растянутой толстовке

Наталья Королева опубликовала видео с празднования дня Ивана Купалы. Певица на кадрах без макияжа и выглядит растолстевшей, уверены подписчики. Одета знаменитость в растянутую толстовку с капюшоном. Поклонники отметили, что она все больше становится похожа на свою 73-летнюю мать — народную артистку Украины — Людмилу Порывай.

«В моем детстве самый любимый славянский праздник #иванакупала! Ох, как я в деревне у бабушки прыгала через костры, плела венки, и загадывала сокровенные желания ночью на речке!!! И шо вы думаете? Все желания исполнились!» — написала в посте звезда.

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