Видео: Фанаты осудили Наташу Королеву без макияжа и в растянутой толстовке

, 23:19 Видео 108

Певица опубликовала кадры с празднования дня Ивана Купалы, где она предстала перед публикой в растянутой толстовке и без макияжа.

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Фото, видео : Instagram @koroleva__star

Наталья Королева опубликовала видео с празднования дня Ивана Купалы. Певица на кадрах без макияжа и выглядит растолстевшей, уверены подписчики. Одета знаменитость в растянутую толстовку с капюшоном. Поклонники отметили, что она все больше становится похожа на свою 73-летнюю мать — народную артистку Украины — Людмилу Порывай.

«В моем детстве самый любимый славянский праздник #иванакупала! Ох, как я в деревне у бабушки прыгала через костры, плела венки, и загадывала сокровенные желания ночью на речке!!! И шо вы думаете? Все желания исполнились!» — написала в посте звезда.

Instagram @koroleva__star

Поклонники отметили явное сходство артистки с мамой.

«Все больше на маму похожа»;

«Копия мама!» — пишут фанаты.

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Однако подписчики заметили, что выглядит Королева не очень свежо. Некоторые даже намекнули на проблемы звезды с алкоголем.

«Пить надо меньше, а выпил — не рисуйся!»

«Похоже, спивается не только Волочкова. Скоро Королева разведется»;

«Как бабка с базара!»

«О, господи, что с тобой?!»

«Ты просто капец!» — злословят хейтеры.

Обвинение в алкоголизме не стало единственным. Певицу также уличили в отсутствии голоса.

«На Ивана Купала Наташа голос потеряла!»

«Как мы привыкли к фонограммам. Живой голос ваш слышится, как обычной деревенской женщины», — отмечают подписчики.

Интересно, что всего за несколько дней до этого, фанатов привел в восторг образ, который Наташа Королева выбрала для прогулки по Амстердаму. 46-летняя певица оделась в лосины, простую черную толстовку и ярко-желтый шарф. Тогда поклонники восхищались прекрасной формой артистки и по-доброму называли ее тинейджером.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Наташа Королева выложила видео, где сетует на то, что немного располнела.

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