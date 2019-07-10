Автомобиль протаранил грузовик на трассе в Крыму — страшные кадры

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В результате ДТП погибли три человека.

Фото : www.globallookpress.com

Автомобиль столкнулся с грузовиком на трассе «Таврида» у города Феодосии в Крыму ночью в среду, 10 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по республике. В результате ДТП погибли три человека, среди которых двое детей. Еще один ребенок получил травмы и сейчас находится в больнице.

 
 
 
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Публикация от Чп / Крым 🔞 (@chp.crimea)

По предварительным данным, водитель легковой машины выехал на полосу встречного движения, где протаранил грузовик. Обстоятельства аварии уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал о ДТП в Тюменской области, в результате которого погибли четыре человека.

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