Министр обороны Казахстана не исключает, что взрыв боеприпасов в Арыси был диверсией

, 14:13 Видео 5

Нурлан Ермекбаев назвал возможные причины ЧП на военном складе 24 июня.

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Фото, видео : Tengrinews.kz

Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев не исключает, что причиной взрыва боеприпасов на военном складе в городе Арысь стала диверсия или умышленный поджог.

«Отрабатываются все возможные версии: человеческий фактор, нарушение правил противопожарной безопасности, технические причины — например, короткое замыкание электропроводки, химическая реакция в зарядах. Не исключается возможность умышленного поджога или диверсии», — цитируют главу военного ведомства РИА Новости.

Взрыв прогремел на арсенале в городе Арысь Туркестанской области Казахстана рано утром 24 июня. Жителей города эвакуировали и разрешили вернуться только после завершения очистки местности от боеприпасов 29 июня. В результате инцидента погибли три человека,  15 — были госпитализированы.

Ранее 5-tv.ru сообщал о мощном взрыве в сирийском Дамаске.

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