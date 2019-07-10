Министр обороны Казахстана не исключает, что взрыв боеприпасов в Арыси был диверсией

Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев не исключает, что причиной взрыва боеприпасов на военном складе в городе Арысь стала диверсия или умышленный поджог.

« Отрабатываются все возможные версии: человеческий фактор, нарушение правил противопожарной безопасности, технические причины — например, короткое замыкание электропроводки, химическая реакция в зарядах. Не исключается возможность умышленного поджога или диверсии », — цитируют главу военного ведомства РИА Новости.

Взрыв прогремел на арсенале в городе Арысь Туркестанской области Казахстана рано утром 24 июня. Жителей города эвакуировали и разрешили вернуться только после завершения очистки местности от боеприпасов 29 июня. В результате инцидента погибли три человека, 15 — были госпитализированы.

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