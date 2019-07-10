Четыре человека погибли в страшном ДТП на трассе в Зауралье

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Авария произошла на 411 километре трассы Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск утром в среду, 10 июля.

Фото : www.globallookpress.com

Фура VOLVO FH с полуприцепом и автомобиль ВАЗ-2108 столкнулись на 411 километре трассы Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск в среду утром, 10 июля, сообщает Znak.com со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции. В результате ДТП погибли четыре человека, среди которых ребенок.

«По предварительным данным, 51-летний водитель ВАЗа потерял контроль над управлением автомобиля и выехал на встречную полосу, где врезался грузовик, за рулем которого был 24-летний жители Белоруссии», — говорится в сообщении.

Водитель ВАЗа и трое его пассажиров от полученных травм скончались на месте. Мужчина, находящийся за рулем большегруза, не пострадал.

Обстоятельства аварии выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Госдума не поддержала идею о спецзнаках на машинах с беременными за рулем.

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