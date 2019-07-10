Собчак поселится в новом доме за 40 миллионов рублей без Богомолова

, 18:31 57

Площадь особняка — около тысячи квадратных метров.

Фото : Instagram @xenia_sobchak

Телеведущая Ксения Собчак задумалась о переезде в новый дом в прошлом году после крупной ссоры с тогда еще мужем Максимом Виторганом.

Сейчас разведенная уже Ксения Собчак полностью погружена в строительство нового коттеджа из финской сосны. В жару в доме будет прохладно, а в холод — тепло. По словам дизайнера, который трудится над проектом семейного гнезда Собчак, Ксения не случайно выбрала в качестве материала для постройки — дерево. Так как сейчас экологичность входит в моду, начиная от продуктов и заканчивая строительством.

Площадь нового дома Собчак составит 1000 квадратных метров. Там будет цокольный этаж и бассейн, сообщает KP.RU со ссылкой на компанию, занимающуюся данным проектом.

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Между тем, наслаждаться всеми удобствами своего нового гнездышка телеведущая планирует только в компании сына Платона. Как пишет издание со ссылкой на представителя строительной фирмы, проживание возлюбленного Собчак режиссера Богомолова в особняке светской львицы не подразумевается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ксения Собчак опозорилась, сделав восемь ошибок в семи предложениях.

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