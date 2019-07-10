Звезда «Дома-2» Колисниченко выложила видео из больницы с малышом

Бывшая участница «Дома-2» Екатерина Колисниченко опубликовала в Instagram видео из больницы, где во вторник, 9 июля, родила сына. В сторис блогер показала, как выглядит ее палата. Лицо своего малыша молодая мать пока не решилась снимать, однако заметить новорожденного на кадрах все-таки можно — он лежит под розовым покрывалом.

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На странице Колисниченко появились также первые фотографии из клиники, под одной из которых она рассказала, как чувствует себе в роли матери. По словам теледивы, появление сына на свет сделало ее только счастливее. Она с удовольствием ухаживает за младенцем и любуется им. Блогер рада, что в ее жизни наступил новый период, наполненный бурей эмоций.

«Сегодня прошли сутки, как я вместе с нашим крошкой, и знаете что? Я не могу им надышаться! Пишу сейчас, и слезы в глазах..... такие родные щечки, носик-курносик, лежит, покрякивает, лежит на ручках у меня и рассматривает свою маму своими глазенками — это не передаваемо!» — поделилась радостью от материнства знаменитость.