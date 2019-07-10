«Откровенненько!»: Новое фото Михалковой смутило фанатов

Звезда шоу «Уральские пельмени», известная российская актриса Юлия Михалкова опубликовала на своей странице в Instagram очередной соблазнительный снимок. На этот раз светская львица провела фотосессию в черной кожаной куртке, которую надела поверх полуобнаженного тела. Под ней виднеются только трусы теледивы, ее ноги и живот полностью оголены.

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Несмотря на то, что артистка примерила на себя такой брутальный образ, она не стала менять привычное выражение лица: Михалкова так же, как и всегда, широко улыбается и кокетливо смотрит в кадр.