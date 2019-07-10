«Откровенненько!»: Новое фото Михалковой смутило фанатов

Звезда шоу «Уральские пельмени», известная российская актриса Юлия Михалкова опубликовала на своей странице в Instagram очередной соблазнительный снимок. На этот раз светская львица провела фотосессию в черной кожаной куртке, которую надела поверх полуобнаженного тела. Под ней виднеются только трусы теледивы, ее ноги и живот полностью оголены.
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Несмотря на то, что артистка примерила на себя такой брутальный образ, она не стала менять привычное выражение лица: Михалкова так же, как и всегда, широко улыбается и кокетливо смотрит в кадр.
Хотя наряд актрисы идеально подчеркивает ее стройную фигуру, и, в частности, длинные ноги, поклонники образ знаменитости не оценили. Многие стали шутить, что Юлии не мешало бы надеть штаны или юбку.
«А что без штанов?»
«Откровенненько!»
«А Юля юбку забыла надеть», — иронично заметили пользователи.
Другие, напротив, сочли, что снимок получился недостаточно откровенным и посоветовали звезде в следующий раз провести фотосессию в одном нижнем белье.
«Если куртку бы расстегнула, чтобы животик виден был, было бы изящнее»
«Когда будет в нижнем белье?» — интересовались комментаторы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Юлия Михалкова покорила поклонников своими стройными ногами.