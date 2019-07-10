Тейлор Свифт названа самой высокооплачиваемой знаменитостью в мире — Forbes

, 23:01 48

За год певица заработала около 185 миллионов долларов.

Фото : www.globallookpress.com /Mayer/face to face

Американская кантри-поп-исполнительница Тейлор Свифт стала самой высокооплачиваемой звездой мира. Она заработала за год 185 миллионов долларов. Рейтинг составил журнал Forbes.

Вторую строчку списка заняла модель Кайли Дженнер из семейства Кардашьян. Ее годовой заработок составил 170 миллионов долларов. На третьем месте расположился рэпер Канье Уэст. Он заработал 150 миллионов долларов в год, сообщает ТАСС.

В пятерку лидеров также вошел аргентинский футболист Лионель Месси с доходом 127 миллионов долларов и британский певец Эд Ширан. Его годовой доход составил 110 миллионов долларов.

На последней строчке рейтинга — канадская певица Селин Дион. Ее заработок — 37,5 миллиона.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российский бизнесмен из списка Forbes женился на «Мисс Украина». Игорь Кесаев занимает 35-е место в списке самых богатых людей в мире.

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