«Прекрати придираться»: Трегубова сразила фанатов стройностью после родов

, 2:07 Фото 73

Ведущая одного из федеральных каналов показала прекрасную фигуру на третий месяц после рождения четвертого ребенка.

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Фото, видео : Instagram @atregubova

Анастасия Трегубова поразила поклонников фото в купальнике спустя несколько месяцев после родов. Телеведущая, недавно родившая четвертого ребенка, продемонстрировала стройную фигуру.

Instagram @atregubova

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На снимке, появившемся на ее странице в Instagram, Анастасия позирует в соломенной шляпке и черном купальнике с холтер-бра — бюстгалтере, фиксирующемся за счет крепления за шею.

«Да, еще не идеальная фигура, нет кубиков на животе, есть лишние килограммы. Но это же нормально? Или происходит чудо и уже через месяц после родов мы должны выглядеть как модели с подиума?» — задается вопросом Трегубова.

Подписчики отметили, что фигуре недавно родившей телеведущей могут позавидовать многие женщины, и призвали ее не зацикливаться на этой теме.

«Прекрати к себе придираться. Ты хороша!»

«Всем бы так после родов выглядеть!»

«Слушай, твои нынешние параметры большинству в принципе труднодоступны, а если учесть обстоятельства — вообще невероятно!» — заверили пользователи Анастасию.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что недавно стала мамой и звезда «Дома-2» Екатерина Колисниченко.

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