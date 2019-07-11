«Потрогать можно?»: Грудь Самбурской в зеленом платье лишила фанатов покоя

Настасья Самбурская активно развивает певческую карьеру. Однако сейчас актриса находится на отдыхе — Самбурская проводит время в Таиланде. Отпускные фотографии, которые публикует Настасья, сводят с ума мужскую часть ее аудитории.

Instagram @samburskaya

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На снимке, который артистка опубликовала на своей странице в Instagram, она позирует в длинном зеленом платье с глубоким декольте. Вырез оказался настолько экстремальным, что частично обнажил грудь Самбурской. Впрочем, поклонники от такой пикантной детали пришли в полный восторг.

«Редакторы мужских журналов вытирают слезы обложками!»

«А потрогать можно, Настенька? Ну пожалуйста!»

«Очень элегантно. И сексом в меру пульнула»

«Милая Настасья! Полегче! Так и голову можно потерять», — пишут восхищенные пользователи.

Однако некоторым представительницам прекрасного пола образ Настасьи все-таки пришелся не по душе. Барышни настаивают на более консервативном взгляде на женскую грудь.

«Грудью нужно ребенка кормить, а не на публику выкладывать. Когда уже ты образумишься?» — недовольны дамы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Самбурская исполнила тверк на пляже под «присмотром» известного дизайнера.