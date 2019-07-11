Пожар охватил пятиэтажку в Барнауле

Пожар вспыхнул в многоквартирном жилом доме в Барнауле. Загорелась квартира на последнем, пятом этаже. С балкона огонь перекинулся на чердак и кровлю здания. Общая площадь возгорания составила более тысячи квадратных метров. Из-за сильного задымления из опасного района были эвакуированы 80 человек, из них 13 детей. Один человек отравился угарным газом, его госпитализировали. Сейчас пожар ликвидирован. По одной из версий причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что многодетную мать из Свердловской области лишили семерых детей. Органы опеки решили забрать малышей после того, как самые младшие из них, оставшись без присмотра, устроили пожар в квартире в селе Крылово.