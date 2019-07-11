«На них заглядываются мужчины»: Гагарина рассказала, почему завидует парижанкам

Известная российская поп-исполнительница Полина Гагарина недавно вернулась из Парижа. Хотя звезда провела во Франции не так много времени, она успела заметить разительное отличие менталитета европейской страны от России. Прежде всего, оно касается стереотипов о возрасте, считает артистка.

Instagram @gagara1987

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На своей странице Instagram певица опубликовала развернутый пост, в котором поделилась размышлениями, возникшими после поездки в Париж. Теледива призналась, что отчасти завидует женщинам, проживающим в этом городе. У них совсем другое отношение к своей красоте и возрасту, отметила певица. Если в России девушки после 35 лет «начинают панически бороться за ускользающую молодость», прибегая при этом к различным косметическим процедурам, то француженки в этом возрасте «входят в возраст расцвета». Они ловят восхищенные взгляды прохожих на улицах и вовсе не переживают о том, что потеряли свою привлекательность.

« На них заглядываются мужчины и провожают их восторженными взглядами и комплиментами! Ни у одной из них нет накачанных губ, замороженного лица и отекших от филеров щек, они довольны собой, своей жизнью и уверены в себе! Они знают, что у них все впереди. Мне очень обидно, что в нашей стране есть стереотип возраста », — поделилась мыслями Гагарина.

В комментариях поклонники поддержали любимую исполнительницу и поблагодарили за мотивирующие слова.

«Полина, какие правильные слова!»

«Вдохновили меня и повысили мою самооценку. Девчонки, делайте комплименты друг другу! Добрые и искренние слова творят чудеса, а внутренняя красота спасет мир! Я вас люблю»

«Мне 45! И я согласна с каждым Вашим словом, Полина! Вы потрясающая певица, умничка и красивая молодая женщина!» — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фанаты обеспокоены худобой Гагариной.