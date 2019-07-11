Россия разрабатывает систему слежки за скрытыми субмаринами США

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Внедрит новую технологию Крыловский государственный научный центр.

Фото : www.globallookpress.com /US Navy

Россия приступила к разработке системы, которая позволит обнаружить скрытые субмарины США. При помощи новой технологии будет возможно изучить следы от винтов субмарин на воде и определить их местонахождение, передает ТАСС. Разработкой и последующим внедрением такой системы планирует заниматься Крыловский государственный научный центр.

«Сейчас мы обращаем внимание на поля следности. Последние, с моей точки зрения, наиболее перспективны, особенно для обнаружения подводных лодок. Почему? Поля следности имеют дольше продолжительность жизни», — цитирует агентство одного из экспертов.

По его словам, сейчас главной задачей научного центра является проведение исследований, позволяющих повысить малозаметность субмарин.

Ранее 5-tv.ru публиковал снимки американской подлодки после столкновения с горой.

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