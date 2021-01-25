Что делать, если приснился бывший? Толкования Ванги, Миллера и Фрейда

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Алиса Старжевская
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Прошло много времени с момента расставания, а былая любовь все равно напоминает о себе во снах? Астрологи и психологи объяснили, к чему снятся бывшие возлюбленные.

Что делать, если приснился бывший? Толкования Ванги, Миллера и Фрейда

Фото: CHROMORANGE / Bilderbox / www.globallookpress.com

Снится бывший парень — толкование Миллера

Психолог считает, что бывший во сне — к плохим событиям. Что-то может поменяться в негативном ключе. Эксперт советует попрощаться с прошлым, иначе оно помешает построить новые отношения.

Поцелуй же говорит о сюрприз: вы будете приятно удивлены. Секс с экс-возлюбленным — к ссорам и проблемам с окружающими. Миритесь с бывшим предметом воздыхания? Будьте готовы к возобновлению отношений с этим же человеком. Главное, чтобы не приснился бывший с грязной головой и в испачканной одежде, иначе на жизненном пути будут одни препятствия.

Снится бывший парень — толкование Ванги

Если снится бывший, то вы явно соскучились по человеку и желаете поскорее его увидеть. Ванга считала, что сон с экс-возлюбленным означает разлад и конфликты с нынешней половинкой. Будьте внимательны к чувствам и не делайте ошибок. Сон, в котором он пьяный означает, что человек по вам тоскует. Спустя время бывший осознал, что не может вас просто так отпустить.

Снится бывший парень — толкование Фрейда

Психолог считает, что былая любовь снится к плохим событиям: ругани, конфликтам, проблемам на работе. Разрыв отношений с нынешним парнем или мужем близок. Подсознание сравнивает двух партнеров, а это вовсе не хорошо. Если вдруг решите сообщить об этом второй половинке, то будьте готовы к негативной реакции, может даже и конфликту. Как бы вы не пытались скрыть тоску по бывшему партнеру, подсознание все равно будет выдавать такие сны.

Снится бывший парень — толкование Лоффа

Первая любовь предлагает вам руку и сердце и в очередной раз признается в любви? Значит скоро настигнут неприятные события. Стоит морально подготовиться к негативным сюрпризам. А вот смерть бывшего сулит свадьбу, а может даже и рождение ребенка. Если же экс-партнер относится к вам с особой нежностью, то в ближайшем времени будете приятно удивлены. Может появится новый ухажер?

Снится бывший парень — толкование Нострадамуса

Астролог считал, что с таким сном лучше опасаться всех магов и экстрасенсов, они пользы точно не принесут. Возможно, кто-то пытается черными силами вас приворожить. Зацикливаться на этом вовсе не стоит.

Снится бывший парень — толкование Цветкова

Писатель уверен, что бывший во сне — к плохим событиям. Велика вероятность поссориться с семей, поэтому стоит придержать эмоции и контролировать слова. В ближайшую неделю стоит быть аккуратным во всем, попробуйте сконцентрироваться на работе.

Снится бывший парень — толкование эзотериков

Если вы помирились с бывшим возлюбленным, то скоро ждите весть от него. Поцелуй — к сюрпризам, а секс — к сильным конфликтам. Эзотерики считают, что ссора с экс-партнером означает перемену в отношениях со знаком плюс.

Драка — к свиданию с влиятельным человеком. Также это означает, что нынешний партнер проявляет себя чересчур доминантно. Увидели свадьбу бывшего, значит подсознание отпустило этого человека. А вот его смерть — к пополнению в семье.

Ранее 5-tv.ru писал, к чему снится секс.

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