Площадь пожара в Мытищах увеличилась почти до тысячи квадратных метров

Площадь пожара в Мытищах в Московской области увеличилась. Загорелся участок газопровода, примыкающий к Северной ТЭЦ (ТЭЦ-27). По предварительным данным, пламенем охвачена почти тысяча квадратных метров на участке газопровода возле теплоэлектроцентрали.

Как сообщает ТАСС, возгорание произошло на газовой станции высокого давления на территории ТЭЦ-27 в четверг, 11 июля. По предварительной информации, причиной пожара мог стать взрыв.

Число пострадавших в результате инцидента увеличилось до 12 человек. На месте работают специализированные службы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что интенсивность пожара снижается. По предварительным данным, его ликвидируют 157 человек личного состава и 52 единицы техники.