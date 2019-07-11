Генштаб заявил об отказе США от переговоров о неразмещении оружия в космосе

Начальник управления Главного оперативного управления Генерального штаба РФ Андрей Стерлин в четверг, 11 июля, заявил об отказе Соединенных Штатов от переговоров с Россией и Китаем о неразмещении оружия в космосе, сообщает РИА Новости.
По его словам, это может говорить о том, что США рассматривают пространство Вселенной в качестве потенциального театра военных действий.
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Помимо прочего, в Генштабе отметили, что американские военные намерены разместить в космосе ударные средства ПРО.
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Генерал-майор выразил уверенность, что подобная практика может крайне негативно повлиять на международную безопасность.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что США разрабатывают систему достартового перехвата ракет.