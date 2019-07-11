Генштаб заявил об отказе США от переговоров о неразмещении оружия в космосе

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По словам генерал-майора Андрея Стерлина, Соединенные Штаты рассматривают космос в качестве потенциального театра военных действий.

Фото : www.globallookpress.com /z03

Начальник управления Главного оперативного управления Генерального штаба РФ Андрей Стерлин в четверг, 11 июля, заявил об отказе Соединенных Штатов от переговоров с Россией и Китаем о неразмещении оружия в космосе, сообщает РИА Новости.

По его словам, это может говорить о том, что США рассматривают пространство Вселенной в качестве потенциального театра военных действий.

«Пентагон рассматривает космос в качестве потенциального театра военных действий и требует сохранить полную свободу маневра на данном направлении. В связи с этим США отказываются от переговоров на основе российско-китайского проекта договора о предотвращении размещения оружия в космосе и формирования международно-правовой базы, ограничивающей их возможности по использованию космоса в военных целях», — сказал Андрей Стерлин.

Помимо прочего, в Генштабе отметили, что американские военные намерены разместить в космосе ударные средства ПРО.

«Озабоченность вызывает намерение США создать космический эшелон с ударными средствами противоракетной обороны для поражения баллистических ракет на ранних стадиях их полета», — добавил Андрей Стерлин.

Генерал-майор выразил уверенность, что подобная практика может крайне негативно повлиять на международную безопасность.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США разрабатывают систему достартового перехвата ракет.

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