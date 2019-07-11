Момент взрыва на Северной ТЭЦ в Мытищах попал на видео

Момент взрыва с последующим возгоранием на Северной ТЭЦ (ТЭЦ-27) в Мытищах в Московской области попал на видео. Инцидент произошел в четверг, 11 июля. По предварительным данным, в результате пожара на теплоэлектроцентрали пострадали 12 человек.

К ликвидации возгорания были привлечены 157 человек личного состава и 52 единицы техники.

На место происшествия в Подмосковье выехали следователи и криминалисты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Главного следственного управления СК РФ по Московской области Ольгу Врадий.

По последней информации, пожар локализован.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что площадь пожара в Мытищах увеличилась до тысячи квадратных метров. Загорелся участок газопровода, примыкающий к Северной ТЭЦ.