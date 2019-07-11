«Глумились над мертвой»: Сестра усопшей об инциденте на кладбище в Ленобласти

Между одним из похоронных бюро и сотрудниками кладбища в поселке Кузьмоловский Всеволожского района Ленинградской области в среду, 10, июля, произошел конфликт. Родственники умершей пытались прорваться к месту захоронения, однако их не пускала охрана. О подробностях происшествия рассказала одна из участниц инцидента, сестра усопшей Светлана Соколова.
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Она призналась, что была шокирована поведением представителей муниципальной организации, которые стали «глумиться над телом». По словам Соколовой, они не пропускали родственников усопшей к месту захоронения, поскольку сестра покойной заключила договор об оказании ритуальных услуг не с ними, а с другой организацией.
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В результате представители ритуальной организации были вынуждены нести гроб на руках, однако им мешали муниципалы. Как отметила Соколова, они вырывали гроб и даже «были готовы его выкинуть». Чтобы окончательно напугать родственников усопшей, один из них выстрелил в воздух из травматического пистолета.
Возникшая ситуация шокировала всех родственников умершей, рассказала Светлана. В ужасе от происходящего была мать покойной — 80-летняя женщина. Сейчас Соколова намерена подать заявление в прокуратуру на представителей муниципальной организации, которые вели себя неподобающе по отношению к телу умершей.
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Как сообщил заместитель начальника Управления информации и общественных связей ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, на место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции и доставили участников инцидента в территориальный отдел для разбирательства. После проведения профилактической беседы их отпустили.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео с кладбища, на котором запечатлена возникшая потасовка.