«Глумились над мертвой»: Сестра усопшей об инциденте на кладбище в Ленобласти

Между одним из похоронных бюро и сотрудниками кладбища в поселке Кузьмоловский Всеволожского района Ленинградской области в среду, 10, июля, произошел конфликт. Родственники умершей пытались прорваться к месту захоронения, однако их не пускала охрана. О подробностях происшествия рассказала одна из участниц инцидента, сестра усопшей Светлана Соколова.

« В поселке Кузьмолово на кладбище произошла ужасная ситуация. Произошла она по вине того, что между двумя организациями происходит непонятно что — борьба за что, я не понимаю: за деньги, за власть, я, честно говоря, не понимаю. Мы были вчера не только шокированы, мы были второй раз убиты» , — поделилась эмоциями женщина.

Она призналась, что была шокирована поведением представителей муниципальной организации, которые стали «глумиться над телом». По словам Соколовой, они не пропускали родственников усопшей к месту захоронения, поскольку сестра покойной заключила договор об оказании ритуальных услуг не с ними, а с другой организацией.

« Муниципалы мне предложили сумму 12 тысяч 500 рублей за все те же услуги, которые мне предложило ЗАО „Камея“ за шесть тысяч. Дошло до того, что, когда приехал ритуальный автобус, они стали глумиться над телом », — вспомнила подробности жуткого инцидента сестра умершей.

Пятый канал

В результате представители ритуальной организации были вынуждены нести гроб на руках, однако им мешали муниципалы. Как отметила Соколова, они вырывали гроб и даже «были готовы его выкинуть». Чтобы окончательно напугать родственников усопшей, один из них выстрелил в воздух из травматического пистолета.

Возникшая ситуация шокировала всех родственников умершей, рассказала Светлана. В ужасе от происходящего была мать покойной — 80-летняя женщина. Сейчас Соколова намерена подать заявление в прокуратуру на представителей муниципальной организации, которые вели себя неподобающе по отношению к телу умершей.

« Я хочу подать в прокуратуру заявление на эту организацию, которая глумилась не только над мертвым, но и над живым человеком. Над 80-летней женщиной », — заявила сестра усопшей.

Как сообщил заместитель начальника Управления информации и общественных связей ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, на место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции и доставили участников инцидента в территориальный отдел для разбирательства. После проведения профилактической беседы их отпустили.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с кладбища, на котором запечатлена возникшая потасовка.