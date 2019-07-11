Звезда сериала «САШАТАНЯ» похвасталась новой стрижкой

Звезда сериала «САШАТАНЯ» Валентина Рубцова поделилась с подписчиками в Instagram новым образом. Актриса сделала стрижку. Волосы у артистки стали немного короче. На первый взгляд, изменения некардинальные, однако новая прическа сделала Рубцову почти неузнаваемой.
«За плечами 200 серий „САШАТАНЯ“! Захотела перемен! Начала с головы!» — написала актриса.
Поклонники оценили новый образ Валентины Рубцовой и оставили на странице множество комплиментов:
«Очень хорошо, цвет освежает, молоденькая девушка!»
«Вы такая милая, очаровательная. Всегда приятно смотреть ваши посты»;
«О да! Вам очень идет! Красавица»;
«Суперстрижка, вам очень идет», — написали фолловеры.
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