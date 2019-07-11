Звезда сериала «САШАТАНЯ» похвасталась новой стрижкой

, 18:58 Фото 799

Валентина Рубцова поделилась с подписчиками в соцсети новой фотографией.

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Фото, видео : Instagram @yalav

Звезда сериала «САШАТАНЯ» Валентина Рубцова поделилась с подписчиками в Instagram новым образом. Актриса сделала стрижку. Волосы у артистки стали немного короче. На первый взгляд, изменения некардинальные, однако новая прическа сделала Рубцову почти неузнаваемой.

«За плечами 200 серий „САШАТАНЯ“! Захотела перемен! Начала с головы!» — написала актриса.

Instagram @yalav

Поклонники оценили новый образ Валентины Рубцовой и оставили на странице множество комплиментов:

«Очень хорошо, цвет освежает, молоденькая девушка!»

«Вы такая милая, очаровательная. Всегда приятно смотреть ваши посты»;

«О да! Вам очень идет! Красавица»;

«Суперстрижка, вам очень идет», — написали фолловеры.

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