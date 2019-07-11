Звезда сериала «САШАТАНЯ» похвасталась новой стрижкой

Звезда сериала «САШАТАНЯ» Валентина Рубцова поделилась с подписчиками в Instagram новым образом. Актриса сделала стрижку. Волосы у артистки стали немного короче. На первый взгляд, изменения некардинальные, однако новая прическа сделала Рубцову почти неузнаваемой.

«За плечами 200 серий „САШАТАНЯ“! Захотела перемен! Начала с головы!» — написала актриса.

Instagram @yalav