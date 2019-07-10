Скончался звезда фильма «Люди в черном» Рип Торн

В США умер известный американский актер Рип Торн (настоящее имя — Элмор Руал Торн-младший), прославившийся своей ролью агента Z в фильме «Люди в черном». На момент смерти кинозвезде было 88 лет.

Как сообщает The Guardian, артист ушел из жизни в своем доме в городе Лейквилл в окружении семьи. Причины смерти не называются.

За свою 60-летнюю карьеру Рип Торн сыграл в более сотни фильмов. Наиболее известные из них: «Убрать перископ», «Вышибалы» и «Люди в черном». Актер был девять раз номинирован на премию «Эмми» и в 1996 году получил ее за роль в сериале «Шоу Ларри Сандерса».

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