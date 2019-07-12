«Мал, да удал!»: На Западе в восторге от мощности российского корабля «Каракурт»

Мал «Каракурт», да удал! И нанести врагу способен очень болезненный удар. Это про звезду военно-морского салона, что открылся в Петербурге — малый ракетный корабль проекта 22800. Шифр «Каракурт».

По военным меркам — «кроха» 67 метров в длину, одиннадцать в ширину.

«Максимум эффективности при минимальных затратах», — так его оценивают зарубежные эксперты.

Потому как напичкана «кроха» самым современным вооружением — стоят знаменитые «калибры» и сверхзвуковые противокорабельные ракеты «Оникс». Быстроходный, малозаметный для радаров, комфортный для экипажа. Такие «миниатюрные ракетоносцы» строят сразу на пяти заводах по всей стране, для всех флотов страны. Это одна из новинок морского салона.

К слову, название корабль получил от ядовитого паука из семейства черных вдов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о новом атомном авианосце проекта «Ламантин», который был представлен на Международном военно-морском салоне.