Нападающий петербургского ФК «Зенит» Артем Дзюба признан лучшим игроком Российской премьер-лиги по версии спортивного портала. Журналисты издания вручили футболисту оригинальный приз, как символ стойкости и мужества — золотые яйца.

Артем Дзюба на своей странице в Instagram разместил фото, на котором позирует, держа награду в руках.

«Спасибо за оригинальный приз и правильный выбор», — написал под фото Артем Дзюба.

Instagram @artem.dzyuba

Подписчики 30-летнего футболиста пришли в восторг от неординарного подарка, подчеркнув, что спортсмен получил это приз по заслугам. Некоторые пользователи не поверили своим глазам.

«Теперь мы знаем у кого самые большие яйца в российском футболе»

«Гениально!»

«Носи, не снимая!»

«Я извиняюсь, это яйца или я очень плохая девочка?»

«Темка, это же золотые яйца Чингисхана. Их надо тереть и всемогущество будет у тебя. Хотя в футболе ты и так всемогущий!» — пишут в комментариях фанаты Артема Дзюбы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что назван лучший футболист сезона по версии РФС.