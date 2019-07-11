Наташа Королева заинтриговала фанатов игривым роликом со съемок клипа

Певица Наташа Королева поделилась с подписчиками в Instagram забавным видео со съемок нового клипа. Как видно из локации, действие происходит в Алма-Атах.

В съемках принимает участие казахстанский юморист и шоумен Сергазы Токтарбек, более известный как Сека. Он также активно ведет свой канал на YouTube, снимает вайны в Instagram и уже успел покорить почти четыре миллиона подписчиков.

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В кадре Сека изображает настойчивого поклонника Королевой и признается ей в любви. Однако идиллию нарушает казахская семейная пара, которая прогоняет фаната. Обиженный Сека обвиняет троицу в непристойностях, однако Наташа говорит, что они обсуждают клип. Самое любопытное, что все это происходит под музыку из песни Королевой «Маленькая страна», которая была очень популярна в девяностые годы.

Поклонники пришли в восторг от ролика, опубликованного певицей, некоторых даже накрыла ностальгия:

«Любимая певица моего детства! Обожаю эту песню»;

«Сека классный 😂. Ждем клип от вас»;

«Очень круто! Браво!» — оставили комментарии фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дима Билан показал клип, пропитанный духом восьмидесятых.