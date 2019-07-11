«Про белые розы»: Дима Билан показал клип, пропитанный духом восьмидесятых

, 1:31 Видео 56

Фанаты пришли в восторг от творчества певца.

Фото : Instagram @bilanofficial

На официальном YouTube-канале Димы Билана опубликован новый клип «Про белые розы», пропитанный духом восьмидесятых. В видео есть множественные отсылки к тем годам — визуальные и текстовые.

В клипе Билан предстает в виде духа, который преследует молодую провинциальную чиновницу. Та пытается снести ДК, аргументируя, что Дом культуры являет собой рассадник криминала и беспредела.

Однако отстоять ДК — это сакральная миссия певца. Никто не смог встать на пути духа-Билана и в итоге дух все же побеждает и добивается своего. Выполнив свое предназначение Билан уходит в небесный психоделический свет.

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Продюсером проекта стала Яна Рудковская, режиссером выступила Вера Смолина, а чиновницу сыграла Вероника Дуванская.

Поклонники высоко оценили клип, подписчикам очень понравилось творчество Билана. Юзеры оставили множество лестных комментариев на YouTube-канале певца:

«Очередной шедевр от Димы, очень круто сделано. Словно мини-фильм посмотрел»;

«Я и прослезилась и посмеялась, и детство вспомнила. Весь спектр эмоций. Классный клип»;

«Как перестать это слушать? И как перестать смотреть? Это офигенно!»

«Атмосфера крутая. Дима выглядит, будто выскочил из прошлого», — написали фанаты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дима Билан показал нового друга.

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