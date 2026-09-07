Пытаются выиграть время? В Германии назвали причину визита Уиткоффа на Украину

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 30 0

За два дня посланники Трампа посетили и Москву, и Киев.

Почему Уиткоффа и Кушнер отправились на Украину

Фото: Reuters/Valentyn Ogirenko

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Welt: визит Уиткоффа в Киев вызван успешными ударами России по Украине

Визит на Украину специального посланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера связан с успешными ударами Вооруженных сил России по объектам ВСУ. Таким мнением поделился немецкий корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер во время эфира, трансляция которого шла на YouTube.

«Россия наносит удары по металлургическим заводам, портовым сооружениям, логистическим центрам — все это становится более интенсивным», — подчеркнул журналист.

По словам Кристофа Ваннера, визит Уиткоффа и Кушнера на Украину дает главе киевского режима Владимиру Зеленскому возможность напрямую обратиться за помощью к США. Речь, как отметил корреспондент, о деньгах. Журналист также сказал, что в следующем году Киев столкнется с серьезным дефицитом бюджета. В связи с чем руководство страны делает все возможное, чтобы уже сейчас заручиться поддержкой Соединенных Штатов.

Уиткофф и Кушнер прибыли в Киев 6 сентября после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Переговоры российского лидера с посланниками Дональда Трампа длились чуть больше трех часов. Помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал прошедшую встречу доброжелательной и конструктивной.

Ранее 5-tv.ru писал, что Уиткофф охарактеризовал разговор с Зеленским как содержательный.

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